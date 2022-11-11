General Motors расширил возможности автопилота

Концерн General Motors объявил об обновлении своей системы полуавтономного управления Super Cruise. Модернизация заключается в расширении области действия.

Если раньше автопилот работал на 200 тысячах миль различных трасс США и Канады, то теперь зона покрытия стала в два раза больше. Расширение сети дорог связано как с улучшенными возможностями самой системы, так и продолжающимся процессом высокоточного картографирования. Здесь надо сделать важное уточнение – у GM есть целый отдел специалистов, которые занимаются составлением карт для программного обеспечения в автомобилях.

К слову, автопилот на машинах строго следит за водителем при помощи целого набора камер и датчиков. Так что шофер может лишь убрать руки с руля, но отводить взгляд от дорожного полотна нельзя – система будет активно сигнализировать о нарушении.