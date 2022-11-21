General Motors вложит в разработку электромобилей 35 миллиардов долларов.

Несмотря на существенные инвестиции в электрокары, General Motors пока не планирует уходить из массовых сегментов, в которых автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Да, к середине нынешнего десятилетия General Motors планирует вложить около 35 миллиардов долларов в развитие электромобилей и технологий автопилотирования. К примеру, руководство марки заявляет, что в следующем году компания готова поставить на рынок США 400 тысяч новых электрокаров.

В то же время от ДВС компания не будет отказываться, так как электрокары остаются убыточными. Окупаться данные автомобили начнут лишь в 2025 году.