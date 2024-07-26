Автомобильный портал Motorpage
26 июл 2024

General Motors закрыл разработку беспилотного такси

General Motors закрыл разработку беспилотного такси
Автор фото: фирма-производитель

Компания General Motors объявила о завершении проекта беспилотного такси Cruise Origin спустя четыре года разработок. Причиной послужило несоответствие проекта стратегическим планам компании

Разработка стартовала в 2020 году и за три года компания достигла определенных результатов в развитии систем автопилота, которые помимо самих беспилотных такси тестировалась на модели Chevrolet Bolt. Однако ряд дорожных инцидентов, связанных со сбоями работы автопилота и приведших к ДТП, закончились тем, что американские власти осенью 2023 года отозвали у Cruise Origin разрешение на тестирование своих систем на дорогах общего пользования. После этого компании General Motors пришлось остановить производство беспилотных микроавтобусов Origin, но разработки продолжались.

Согласно официальному обращению главы General Motors Мэри Барра, работа над проектом была полностью прекращена. Компания не смогла достичь консенсуса с регулирующими органами на использование беспилотных автомобилей без каких-либо органов управления, включая руль и педали.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
iCar V23

Стала известна цена нового внедорожника iCar V23 от Chery и Xiaomi

25 июля 2024

Lexus не планирует строить завод в Китае

25 июля 2024
Toyota Supra

Toyota показала беспилотный дрифт на Supra

25 июля 2024
Tesla Roadster

Новый Tesla Roadster выйдет на рынок в 2025 году

25 июля 2024
BMW M5 M Performance Parts (2025)

BMW M5 немного похудел с деталями M Performance

25 июля 2024
GAC Aion V (2024)

В Китае стартовали продажи обновленного кроссовера GAC Aion V

24 июля 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour X70 Plus - jetour x70 plus (2023) получилось как всегда Тест драйв
24 июля 2024

Jetour X70 Plus
"Получилось как всегда"
JAC T9 - jac t9 (2024) тридевятое царство
Тест драйв
19 июля 2024

JAC T9
"Тридевятое царство"
Dongfeng DFSK ix7 - dfsk ix7 (2024) классика и современность
Тест драйв
15 июля 2024

Dongfeng DFSK ix7
"Классика и современность"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 9 1 4