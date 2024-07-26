General Motors закрыл разработку беспилотного такси

Компания General Motors объявила о завершении проекта беспилотного такси Cruise Origin спустя четыре года разработок. Причиной послужило несоответствие проекта стратегическим планам компании

Разработка стартовала в 2020 году и за три года компания достигла определенных результатов в развитии систем автопилота, которые помимо самих беспилотных такси тестировалась на модели Chevrolet Bolt. Однако ряд дорожных инцидентов, связанных со сбоями работы автопилота и приведших к ДТП, закончились тем, что американские власти осенью 2023 года отозвали у Cruise Origin разрешение на тестирование своих систем на дорогах общего пользования. После этого компании General Motors пришлось остановить производство беспилотных микроавтобусов Origin, но разработки продолжались.

Согласно официальному обращению главы General Motors Мэри Барра, работа над проектом была полностью прекращена. Компания не смогла достичь консенсуса с регулирующими органами на использование беспилотных автомобилей без каких-либо органов управления, включая руль и педали.