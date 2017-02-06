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6 фев 2017

General Motors запатентовал новый механизм раскладывающихся задних дверей

General Motors запатентовал новый механизм раскладывающихся задних дверей
Автор фото: неткаршоу.ком

Американский концерн General Motors объявил о создании новой конструкции задней двери для пикапов.

Новая система устройства задних дверей, разработанная инженерами General Motors специально для автомобилей в кузове пикап, уже запатентована. По данным новостного агентства «FoxNews», концерн подал заявку в патентное бюро еще в конце минувшего года.

Конструкция разработана специально для того, чтобы сделать эксплуатацию пикапов еще более удобной: новая форма задней двери позволит водителю легче попадать в кузов пикапа. Разработчики обратили внимание на то, что с каждым годом американские пикапы становятся все выше и выше. Это улучшает проходимость машины, но затрудняет владельцу доступ к кузову машины.

Некоторые производители решают эту проблему, добавляя в конструкцию автомобиля выдвижную ступеньку, но инженеры General Motors нашли свое, довольно оригинальное решение проблемы. В соответствии со схемами, опубликованными на официальном сайте Патентного бюро США, часть двери багажника можно будет вручную откинуть и превратить в ступеньку, чтобы без напряжения войти в задний отсек пикапа.

Не исключено, что первые пикапы, оснащенные дверями нового образца, появятся на рынке уже в 2018 году. Вероятно, первыми моделями, которые будут снабжены такими дверями, станут пикапы Chevrolet Silveradо и GMC Sierra, так как концерн уже сообщал о том, что в настоящее время ведется активная разработка новых поколений этих моделей.

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При написании новости использовалась информация:
FoxNews, Авто@mail.ru

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