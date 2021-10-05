General Motors запустил онлайн-продажи автомобилей в России

Вслед за Hyundai и Renault к механизму интернет-продаж решили подключиться и в General Motors. В новой программе участвуют все модели марок Cadillac и Chevrolet

Фактически, через интернет можно будет произвести все шаги сделки, начиная от выбора автомобиля, и заканчивая доставкой его клиенту. Также через интернет можно выбрать кредитные программы и оформить покупку при помощи Trade-In. Оформление полисов страхования тоже доступно в рамках интернет-сервиса.

«Мы высоко ценим комфорт и время наших клиентов, это мотивирует нас постоянно работать над повышением качества и удобства продаж» – комментирует Ольга Бурлакова, директор по маркетингу и связям с общественностью General Motors Россия. – Онлайн-шоурум демонстрирует большую активность, которая неуклонно растет, это значит, что потребность клиентов покупать именно таким образом очень высока. В первой половине текущего года количество автомобилей, приобретенных через сервис онлайн-покупки, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Поэтому личный кабинет, который позволяет весь процесс оформления сделки пройти онлайн, призван вывести покупку автомобиля на принципиально новый уровень.»