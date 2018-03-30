Премиальный бренд Genesis привез на мотор-шоу в Нью-Йорк седан G70 в американской спецификации. Помимо уже известных вариантов жителям Северной Америки будет доступная особая модификация.

Несмотря на то, что доля автомобилей с механической коробкой передач неуклонно снижается, такой тип трансмиссии практически полностью выдавили коробки с двумя сцеплениями, в Genesis решили рискнуть и сделать уникальное предложение в премиуме.

В качестве опции для версии с 2-литровым двигателем мощностью 252 л.с. Genesis G70 может оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач. Она доступна только для варианта с задним приводом.

Все остальные версии хорошо знакомы, помимо вышеуказанного мотора седан может оснащаться 3,3-литровым V6 мощностью 370 л.с. Обе версии оснащаются 8-ступенчатым «автоматом». По умолчанию седан заднеприводный, за доплату доступен полный привод.

Мощные версии оснащаются электронноуправляемыми амортизаторами и рулевым управлением с динамически изменяемым передаточным числом. Переключать передачи на таких машинах можно с помощью подрулевых лепестков.

Genesis G70 является конкурентом Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes-Benz C-класса. Российская премьера седана пройдет 12 апреля этого года. Для нашего рынка компания сертифицировала седан с 2-литровой турбочетверкой в трех вариантах форсировки: 197, 247 и 251 л.с. Машина будет доступна исключительно с «автоматом».