Автомобильный портал Motorpage
30 мар 2018

Genesis G70 получил механическую коробку передач

Genesis G70 получил механическую коробку передач
Автор фото: фирма-производитель

Премиальный бренд Genesis привез на мотор-шоу в Нью-Йорк седан G70 в американской спецификации. Помимо уже известных вариантов жителям Северной Америки будет доступная особая модификация.

Несмотря на то, что доля автомобилей с механической коробкой передач неуклонно снижается, такой тип трансмиссии практически полностью выдавили коробки с двумя сцеплениями, в Genesis решили рискнуть и сделать уникальное предложение в премиуме.

В качестве опции для версии с 2-литровым двигателем мощностью 252 л.с. Genesis G70 может оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач. Она доступна только для варианта с задним приводом.

Все остальные версии хорошо знакомы, помимо вышеуказанного мотора седан может оснащаться 3,3-литровым V6 мощностью 370 л.с. Обе версии оснащаются 8-ступенчатым «автоматом». По умолчанию седан заднеприводный, за доплату доступен полный привод.

Мощные версии оснащаются электронноуправляемыми амортизаторами и рулевым управлением с динамически изменяемым передаточным числом. Переключать передачи на таких машинах можно с помощью подрулевых лепестков.

Genesis G70 является конкурентом Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes-Benz C-класса. Российская премьера седана пройдет 12 апреля этого года. Для нашего рынка компания сертифицировала седан с 2-литровой турбочетверкой в трех вариантах форсировки: 197, 247 и 251 л.с. Машина будет доступна исключительно с «автоматом».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Renault и Nissan могут объединиться в одну компанию

30 марта 2018
Rimac C-Two

Rimac распродал тираж гиперкара C_Two за 3 недели

30 марта 2018
Mazda CX-3

Mazda представила обновленный кроссовер CX-3

30 марта 2018
Maserati Levante Trofeo

Maserati представила Levante Trofeo

30 марта 2018
Hyundai Tucson

Hyundai Tucson лишился турбомотора

30 марта 2018
Acura RDX

Acura RDX полностью обновилась

30 марта 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Velar - высокие технологии range rover velar 2017 Тест драйв
30 марта 2018

Land Rover Range Rover Velar
"Высокие технологии Range Rover Velar"
BMW 6 series - bmw 6-series gran turismo 2018 gt и немного нервно
Тест драйв
30 марта 2018

BMW 6 series
"GT и немного нервно"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках»
Тест драйв
28 марта 2018

Haval H6 Coupe
"Haval H6 Coupe ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках»"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 4 0