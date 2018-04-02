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2 апр 2018

Genesis показал «русский» концепт спорткара

Genesis показал «русский» концепт спорткара
Автор фото: фирма-производитель

Марка Genesis считает себя полноправным членом премиального сегмента, но пока у нее нет имиджиевой модели, при взгляде на которую люди сворачивали бы шеи. Но корейцы готовят спортивное купе, а пока представили его концепт, который получил имя Essentia.

Над созданием концепта трудилась интернациональная команда дизайнеров под руководством Александра Селиванова, русского дизайнера, которого Hyundai перекупил у Bugatti именно для работы над моделями Genesis. Помогал ему еще один выходец из России, Арсений Костромин, который работал в дизайн-бюро Renault и азербайджанец Самир Садыхов, создававший до этого облик суперкаров Rezvani. Вся команда стилистов подчиняется Люку Донкервольке, шеф-дизайнером Genesis.

У Essentia классические, даже старомодные формы с длинным капотом и каплевидным силуэтом, причем вся верхняя часть кабины стеклянная. Машина относится к купе гран-туризмо, рассчитанным на четырех человек. У концепта подъемные двери-гильотины (открываются с помощью отпечатка пальца), огромные колесные арки, в которые еле поместились колеса.

Концепт электрический с четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо). Тяговая батарея находится в центральном тоннеле, а подвеска организована по гоночной схеме «пушрод» с горизонтально расположенными амортизаторами. За счет этого у купе низкий центр тяжести, да и вообще у Essentia очень низкая высота.

Из всех технических подробностей Genesis сообщил лишь о разгоне до 97 км/ч (60 миль/час): он занимает менее трех секунд. Серийная версия спорткара, который появится в 2020 году, вряд ли позаимствует у концепта какие-либо стилистические элементы, но свою заявку Genesis сделал.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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