GFG Style представила уникальный суперкар в стиле концепта Maserati Boomerang 1972 года

Итальянская дизайн-студия GFG Style, основанная Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио, представила эксклюзивный суперкар Peralta S. Этот автомобиль создан в единственном экземпляре по заказу мексиканского коллекционера Карлоса Перальты и его сыновей

Peralta S выполнен в духе классического концепта Maserati Boomerang 1972 года, автором которого также был Джуджаро. Основной особенностью дизайна стал полностью зеркально отполированный алюминиевый кузов, который создаёт эффект цельной металлической поверхности. Исключение составляют лишь боковые пороги, передний спойлер и задний диффузор — они выполнены из карбона.

Одной из самых ярких деталей конструкции стал откидной купол, заменивший традиционные двери. А вместо стандартных боковых окон Peralta S получил грандиозные подъёмные стеклянные панели в стиле "крыло чайки".

Технически новинка построена на базе Maserati MC20. Под капотом расположен 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом, развивающий 621 л.с. и 730 Нм крутящего момента.