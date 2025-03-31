Автомобильный портал Motorpage
31 мар 2025

GFG Style представила уникальный суперкар в стиле концепта Maserati Boomerang 1972 года

GFG Style представила уникальный суперкар в стиле концепта Maserati Boomerang 1972 года
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская дизайн-студия GFG Style, основанная Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио, представила эксклюзивный суперкар Peralta S. Этот автомобиль создан в единственном экземпляре по заказу мексиканского коллекционера Карлоса Перальты и его сыновей

Peralta S выполнен в духе классического концепта Maserati Boomerang 1972 года, автором которого также был Джуджаро. Основной особенностью дизайна стал полностью зеркально отполированный алюминиевый кузов, который создаёт эффект цельной металлической поверхности. Исключение составляют лишь боковые пороги, передний спойлер и задний диффузор — они выполнены из карбона.

Одной из самых ярких деталей конструкции стал откидной купол, заменивший традиционные двери. А вместо стандартных боковых окон Peralta S получил грандиозные подъёмные стеклянные панели в стиле "крыло чайки".

Технически новинка построена на базе Maserati MC20. Под капотом расположен 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом, развивающий 621 л.с. и 730 Нм крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mazda показала тизер нового электрического кроссовера EZ-60

01 апреля 2025
Renault Twingo E-Tech Concept (2025)

Nissan пересматривает сотрудничество с Renault

01 апреля 2025

Toyota откладывает строительство завода по производству батарей в Японии

01 апреля 2025

Только четыре электромобильных бренда стали прибыльными в 2024 году

01 апреля 2025

Volvo возвращает бывшего генерального директора, чтобы спасти компанию

01 апреля 2025
Mitsuoka M55 1st Edition

Mitsuoka выпустит новую партию «японских Dodge Challenger» на базе Honda Civic

31 марта 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Sky - evolute i-sky (2023) между городом и деревней Тест драйв
26 марта 2025

Evolute I-Sky
"Между городом и деревней"
Geely Preface - geely preface (2021) ласковый и нежный зверь
Тест драйв
24 марта 2025

Geely Preface
"Ласковый и нежный зверь"
SOUEAST S09 - soueast s07 и s09 (2025) секрет легкой жизни
Тест драйв
20 марта 2025

SOUEAST S09
"Секрет легкой жизни"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 7 5