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27 дек 2017

ГИБДД: россияне стали больше доверять Госавтоинспекции

ГИБДД: россияне стали больше доверять Госавтоинспекции

ГИБДД торжественно отчиталось об итогах исследования общественного мнения о работе ведомства. По его итогам выяснилось, что более половины россиян доверяют ведомству и положительно оценивают его работу.

Правда, само исследование, да и его итоги вызывают вопросы. Проведено оно было Всероссийским научно-исследовательским институтом МВД России. Исследование включало в себя интернет-опрос на официальном сайте МВД России и редакции «Российской газеты», опрос населения Всероссийским Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), а также некую информацию, «размещенную в блогосфере».

Итак, по результатам исследования большая часть опрошенных считают работу ГИБДД эффективной и оценивают ее положительно, - данный показатель находится в диапазоне 57-58%. Противоположной оценки придерживается 34% опрошенных. Причем в ГИБДД утверждают, что все 34% это молодые люди возрасте от 18 до 24 лет.

Но самое забавное, что 60% опрошенных не контактировали с сотрудниками ГИБДД последние два года (когда проводился предыдущий опрос), а остальные вообще не смогли вспомнить факт общения с инспекторами ГИБДД.

Как ни странно, но не все опрошенные не сталкивались с коррупцией ГИБДД: таких нашлось 64%. Остальные 36% заявили, что сталкивались с коррупцией.  Из числа неправомерных действий по результатам интернет-опроса на первом месте определены контакты сотрудников Госавтоинспекции с автовладельцами при нарушении последними правил дорожного движения (40%).

Существенным фактором снижения числа фактов коррупционного поведения сотрудников Госавтоинспекции при принятии экзаменов на право управления автомобилем, выдачу водительского удостоверения или его обмена (с 34% до 23%).

Также исследование интернет-аудитории показало, что сообщать в ГИБДД о нарушениях, при условии легкости подачи обращения, готовы около половины респондентов. Дополнительно, без всяких условий готовы сообщать о нарушителях еще четверть опрошенных.
 

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ГИБДД

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