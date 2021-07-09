ГИБДД будет глушить мобильные телефоны на экзаменах

Подразделения ГИБДД хотят оборудовать специальными устройствами, которые будут глушить сигнал мобильных телефонов, а также Wi-Fi и Bluetooth

В ГИБДД заявляют о том, что на теоритических экзаменах участились случаи махинаций и использования подсказок при помощи различных электронных устройств. Так, например, в мае этого года было зафиксировано пять подобных случаев!

«К каким только методам при этом не прибегают «горе» кандидаты в шоферы, используя крепления и установку таких устройств в медицинских масках, на одежде и даже в ботинках»- цитирует ТАСС представителей ведомства. Собственно, совсем скоро все аудитории помимо камер буду оснащаться специальными «гулшилками».