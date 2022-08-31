ГИБДД готова помочь всем с обучением управлению электросамокатами

Как известно, ведомство уже давно взялось "закручивать гайки" для владельцев электросамокатов - внедрять штрафы и устраивать облавы. Впрочем, сотрудники ГИБДД готовы и помочь

Идея внедрения в общеобразовательных школах курса по обучению езде на электросамокатах в начале июля была высказана начальником Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрием Митрошиным.

«Мы только за. Мы за любую пропаганду безопасного поведения людей на дорогах. Конечно, в первую очередь детей, поэтому мы готовы. Более того, мы готовы оказать любую методическую и практическую помощь в продвижении данного вопроса», — заявил заместитель начальника московского управления ГИБДД, Евгений Логиновский, в интервью "РИА-Новости".