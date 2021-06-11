ГИБДД готовится к массовому рейду в праздники

Инспекторы ДПС заявили о намерениях провести массовую проверку водителей на трезвость. В течение праздничных дней на улицы города выйдет увеличенное число экипажей, которые будут отслеживать дорожную ситуацию

В ведомстве обратились к водителям с призывом быть сознательными гражданами и не садиться в нетрезвом состоянии за руль, дабы не подвергать других участников дорожного движения, а также пешеходов опасности. Также ГИБДД призывает сообщать о нетрезвых водителях, если такие будут замечены.

Между тем, первые пять месяцев текущего года показали, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей снизилось практически на тридцать процентов, соответственно, существенно снизилось количество погибших и пострадавших в них.