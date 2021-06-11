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11 июн 2021

ГИБДД готовится к массовому рейду в праздники

ГИБДД готовится к массовому рейду в праздники

Инспекторы ДПС заявили о намерениях провести массовую проверку водителей на трезвость. В течение праздничных дней  на улицы города выйдет увеличенное число экипажей, которые будут отслеживать дорожную ситуацию

В ведомстве обратились к водителям  с призывом быть сознательными гражданами и не садиться в нетрезвом состоянии за руль, дабы не подвергать других участников дорожного движения, а также пешеходов опасности.  Также ГИБДД призывает сообщать о нетрезвых водителях, если такие будут замечены.

Между тем, первые пять месяцев текущего года показали, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей снизилось практически на тридцать процентов, соответственно, существенно снизилось количество погибших и пострадавших в них.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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