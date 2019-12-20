Автомобильный портал Motorpage
20 дек 2019

ГИБДД хочет проверять на пьянство всех

ГИБДД хочет проверять на пьянство всех

ГИБДД могут разрешить проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. Причем, на эти тесты могут отправлять даже тех водителей, у которых нет внешних признаков опьянения

На данный момент проверка при помощи алкотестера проводится только в присутствии понятых, с видеосъемкой и составлением протокола, однако, сотрудники ГИБДД уже в ближайшее время могут получить право проводить предварительные проверки всех водителей на алкоголь и наркотики при помощи бесконтактного детектора или бумажного наркотеста.

Как сообщают «Известия», в МВД подчеркнули, что с их помощью будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, «не ограничиваясь только органолептическими методами». Более того, водители могут отказаться от тестирования без каких-либо последствий.

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota RAV4 Prime 2021

Toyota предложит альтернативные настройки системы стабилизации для нового RAV4

20 декабря 2019

Mercedes AMG умирает

20 декабря 2019

На российские дороги будет выделено очень много денег

20 декабря 2019
Peugeot 2008 2020

Peugeot привезет в Россию новый 2008

20 декабря 2019

В Москве объявили охоту на машины без номеров

19 декабря 2019

Новая Honda Legend станет беспилотником

19 декабря 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2019 семейный перчик Тест драйв
18 декабря 2019

Mitsubishi Outlander
"Семейный перчик"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019
Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор
Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"

Написано новостей:

2 4 8 9 8