ГИБДД хочет проверять на пьянство всех

ГИБДД могут разрешить проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. Причем, на эти тесты могут отправлять даже тех водителей, у которых нет внешних признаков опьянения

На данный момент проверка при помощи алкотестера проводится только в присутствии понятых, с видеосъемкой и составлением протокола, однако, сотрудники ГИБДД уже в ближайшее время могут получить право проводить предварительные проверки всех водителей на алкоголь и наркотики при помощи бесконтактного детектора или бумажного наркотеста.

Как сообщают «Известия», в МВД подчеркнули, что с их помощью будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, «не ограничиваясь только органолептическими методами». Более того, водители могут отказаться от тестирования без каких-либо последствий.