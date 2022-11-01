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1 ноя 2022

ГИБДД меняет водителям психологический настрой

ГИБДД меняет водителям психологический настрой

В Госавтоинспекции порекомендовали автомобилистам подготовить автомобили к зиме, но и психологически настроиться на смену сезонов.

«Особое внимание уделять не только ситуации на дороге, но и собственному самочувствию. Если водитель почувствовал недомогание, то ему стоит воспользоваться общественным транспортом. Если автомобилист почувствовал слабость в пути — нужно остановить машину и вызвать врача», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Помимо водителей ведомство дало и несколько рекомендаций пешеходам, а именно: переходить дороги только в разрешенных местах и постараться носить одежду со светоотражающими элементами, дабы быть более заметным в сложных погодных условиях.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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