ГИБДД меняет водителям психологический настрой

В Госавтоинспекции порекомендовали автомобилистам подготовить автомобили к зиме, но и психологически настроиться на смену сезонов.

«Особое внимание уделять не только ситуации на дороге, но и собственному самочувствию. Если водитель почувствовал недомогание, то ему стоит воспользоваться общественным транспортом. Если автомобилист почувствовал слабость в пути — нужно остановить машину и вызвать врача», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Помимо водителей ведомство дало и несколько рекомендаций пешеходам, а именно: переходить дороги только в разрешенных местах и постараться носить одежду со светоотражающими элементами, дабы быть более заметным в сложных погодных условиях.