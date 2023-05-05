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5 май 2023

ГИБДД Москвы устроит облаву на владельцев электросамокатов

ГИБДД Москвы устроит облаву на владельцев электросамокатов

В последнее время все больше людей начинают использовать электросамокаты как средство постоянного передвижения по городу. Однако, многие забывают, что на СИМы (средства индивидуальной мобильности) распространяются те же правила дорожного движения, что и на другие транспортные средства. ГИБДД собирается напомнить об этом

В рамках профилактического рейда, который продлится до 14 мая сотрудники ГИБДД проведут различные мероприятия по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

Отметим, что основные нарушения владельцев электрических самокатов связаны с превышением скорости, движением по шоссе и пренебрежением сигналов светофора.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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