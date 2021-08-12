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12 авг 2021

ГИБДД начала искать должников при помощи камер

ГИБДД начала искать должников при помощи камер

Водителей, которые не оплачивают свои штрафы, стали ловить при помощи комплексов фото-видео фиксации, которые передают информацию о нарушителе ближайшим постам ДПС, где и проходит разъяснительная работа

В данный момент комплекс «Дорожный пристав» (официальное наименование) работает только в Красноярском крае. Принцип работы здесь следующий: установленная на обочине дороги камера отслеживает поток машин, сканируя номера и сверяя их с базами данных. В том случае, если система обнаруживает должника, подается сигнал ближайшему посту ДПС, которые и останавливают «злостного неплательщика».

На постах также дежурят подразделения судебных приставов, которые и напомнят водителю о необходимости погасить долги. Сделать это водитель сможет на месте, в противном случае на его имущество, например, на само транспортное средство, могут наложить арест.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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