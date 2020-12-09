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9 дек 2020

ГИБДД напоминает водителям о замене просроченных прав

ГИБДД напоминает водителям о замене просроченных прав

Из-за пандемии водительские удостоверения, срок действия которых истекал в период с февраля по июль 2020 года, были автоматически продлены до конца года, однако, водителям стоит вспомнить о том, что в декабре права пора менять

МВД просит водителей не забыть обратиться в специальные подразделения и заменить права до 31 декабря. В то же время стражи дорожного движения отметили, что езда с просроченными документами является незаконной и чревата санкциями в виде штрафа от пяти до пятнадцати тысяч рублей, а также отстранения от управления автомобилем.

К слову, в начале декабря в России вступили в силу новые правила формы водительских прав, необходимые для соответствия нормам международного права. Мы в Motorpage считаем, что они являются «косметическими» в основном. Так, в верхней части лицевой стороны на правах нового образца расположены надписи на русском, французском и английском языках: «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING LICENCE».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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