Новый Административный регламент МВД, который охватывает все стороны взаимодействия сотрудников ГИБДД и водителей, действует всего два месяца, а его уже несколько раз корректировали. Теперь придется еще раз — изменения потреловала внести Генпрокуратура.

Претензии надзорного ведомства касаются пункта, позволяющего полицейским применять статью 19.3 КоАП («неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), которая грозит административным арестом на срок до 15 суток. В регламенте прописано, что сотрудники вправе требовать в суде ареста водителя в случае, если он отказывается предоставлять полицейским автомобиль для преследования преступника.

Обязанность предоставлять машину правоохранителям и медикам прописана в ПДД, причем такие ведомства как ФСО и ФСБ обязаны еще и компенсировать водителю потери. Штраф за отказ предоставить машину прописан в статье 12.25 КоАП и составляет 500 руб.

Именно на то, что наказание за такое нарушение уже существует обратил внимание президент Московской коллегии правовой защиты водителей Виктор Травин, пишет «КоммерсантЪ». С соответствующим письмом он обратился в Генпрокуратуру, которая и потребовала устранить правовую коллизию. В ГИБДД уже подготовили соответствующие поправки, сейчас они проходят правовую экспертизу.