ГИБДД поддерживает ужесточение скоростных лимитов

Несколько дней назад власти Москвы выступили с инициативой внедрения 30-километровго скоростного лимита на некоторых улицах города. Теперь инициативу поддержали и в ГИБДД.

В столичной ГИБДД совместно Центром организации дорожного движения (ЦОДД) выступают за то, что на каждой улице в зависимости от ее особенностей и назначения должна быть своя максимально разрешенная скорость движения. Вышеуказанный жесткий лимит скорости обосновывается тем, что если пешехода, не дай бог, собьют на скорости в 30 километров в час, то у него будет куда больше шансов выжить, чем, если это произойдет на восьмидесяти.

Отметим, что власти снова вернулись к обсуждению отмены нештрафуемого порога скорости. «Я советую придерживаться ПДД, где написано о том, что скорость должна быть именно та, которая указана на знаке. То, что некоторые водители автоматом приплюсовывают 20 км/ч — неправильно»— заявил Максим Ликсутов в недавнем эфире радио «Шансон».