ГИБДД получит прибор по моментальному выявлению пьяных водителей

Глава ГИБДД, Михаил Черников, заявил, что сотрудники ДПС получат некие приборы, которые позволят быстро выявить нетрезвых участников движения.

Черников заявил, что прибор умеет определять содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Возникает логичный вопрос - получается, что глава ведомства так помпезно представляет нам обычный… алкотестер? Словно подразумевая данный вопрос, глава ГИБДД поясняет, что прибор будет представлять собой некий особенный индикатор.

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения. Мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение» - заявил Черников в своем интервью «Милицейской волне».