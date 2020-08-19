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19 авг 2020

ГИБДД поместит таксистов под надзор «большого брата»

ГИБДД поместит таксистов под надзор «большого брата»

На портале госуслуг планируется создать базу данных, через которую компании-агрегаторы смогут в онлайн-режиме отслеживать наличие штрафов за нарушение ПДД и статус водительских прав у нанимаемых и нанятых водителей

Как сообщает «Коммерсантъ», администрация Москвы ведет создание собственной городской системы цифровых профилей таксистов, которая не позволит агрегаторам пускать за руль водителей без прав, имеющих судимость, работающих с превышением лимитов труда и отдыха и т. д. Ее концепцию еще в 2019 году описал вице-мэр столицы Максим Ликсутов — речь идет о программном «шлюзе» между таксистом и агрегатором заказов, который будет ограничивать поступление предложений.

Активная разработка системы началась в мае 2020-го, для запуска столичного цифрового профиля необходимо принять постановление правительства Москвы, обязывающее агрегаторов передавать заказы таксистам только через электронный шлюз, а не напрямую. В эту же систему будут загружаться данные о пользователях каршеринга.

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Drom

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