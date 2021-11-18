ГИБДД попросила мотоциклистов завершить сезон

Так сложилось, что мотоцикл может быть круглогодичным транспортом лишь в южных регионах нашей страны. В столице и области сезон длится с первой субботы апреля и до конца сентября, правда сравнительно большое количество байкеров продолжает кататься вплоть до зимы, подвергая себя опасности

Госавтоинспекция Москвы настоятельно рекомендовала байкерам завершить мотосезон. В ведомстве объяснили, что никакая шипованная резина и системы безопасности не помогут мотоциклистам справиться со снегом или гололедом. «С наступлением холодной погоды лучше оставить свой мотоцикл до наступления весны и не подвергать опасности жизнь», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Любопытно, но за текущий год в Москве произошло более семисот аварий с участием мотоциклистов – более половины из которых, произошли по вине самих байкеров. Основные нарушения – превышение скорости и несоблюдение очередности проезда.