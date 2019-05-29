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29 май 2019

ГИБДД предлагает значительно увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

ГИБДД предлагает значительно увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Замглавы ГИБДД России Александр Быков предложил ужесточить наказание за повторные нарушения правил дорожного движения, зарегистрированные камерами фотофиксации

По словам чиновника, многие водители воспринимают «письма счастья», например, за превышение скорости как «плату за проезд», и профилактического смысла в подобных наказаниях фактически нет. Тем самым необходимо ввести дифференцированную шкалу штрафов.

Г-н Быков считает, что необходимо в несколько раз увеличить сумму штрафа за повторные нарушения. «Если бы водитель узнал, что на третий-четвёртый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое».

Напомним, что ранее в ведомстве выступили с инициативой по введению штрафов за превышение скорости на 10–20 км/ч (сейчас за это нарушение не предусмотрено никакого наказания), а также увеличить размер наказания за превышение скорости на 20–40 км/ч в 6 раз — с 500 до 3000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Колеса

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