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24 мар 2023

ГИБДД предупредила начинающих водителей о важном требовании

ГИБДД предупредила начинающих водителей о важном требовании

Государственная автоинспекция напомнила малоопытным водителям о том, что они должны наносить на свои автомобили специальную табличку с черным восклицательным знаком на желтом фоне

«Большинство молодых водителей не имеют достаточного опыта, чтобы ориентироваться на дорогах, в потоке машин, при сложных дорожных и погодных условиях. Основными причинами и условиями, которые способствуют возникновению аварийных ситуаций по вине неопытных водителей, являются неправильный выбор дистанции, нарушение очередности проезда, правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, выезд на полосу встречного движения» - приводят СМИ заявление ведомства.

Ездить со знаком необходимо в течение двух лет после получения прав. За отсутствие таблички на водителя могут наложить штраф в размере пятисот рублей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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