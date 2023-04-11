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11 апр 2023

ГИБДД предупредила водителей о штрафах за использование телефона

ГИБДД предупредила водителей о штрафах за использование телефона

ГИБДД предупредила водителей о недопустимости использования телефона во время движения автомобиля. Нарушителей ждет штраф в размере 1500 руб.

«Обратите внимание на слово «пользоваться»: правила не уточняют, что запрещено именно говорить по телефону, а запрещают пользоваться телефоном вообще. То есть набирать текстовые сообщения или проверять почту тоже нельзя, ведь это не подпадает под тезис «без использования рук», — уточнили в ведомстве.

То есть избежать штрафа можно лишь в двух случаях – либо пользоваться телефоном через специальные Hands Free- устройства, либо когда машина не находится в движении.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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