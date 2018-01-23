Минэкономики направило отрицательный отзыв в МВД на проект постановления правительства, изменяющий правила регистрации изменений, внесенных в конструкцию транспортных средств. Сам проект был подготовлен в ГИБДД прошлой осенью.

Минэкономики для подготовки отзыва опросило экспертов привлеча Ассоциацию автомобильных инженеров, Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков, ГУП «Мосгортранс», Национальный автомобильный союз (НАС), Российский автотранспортный союз и другие организации, пишет «КоммерсантЪ». В итоге на свет появилась оценка регулирующего воздействия проекта, в случае, если он вступит в силу.

Ведомство обратило внимание на норму, согласно которой ГИБДД сможет отказать в регистрации изменений в конструкцию, если у транспортного средства изменилась масса, габариты либо установлены нештатные двигатель или шасси. Этих ограничений нет в техрегламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств 2011 года, отметили в ведомстве. Техрегламенту не соответствуют и требования к документам из автосервиса (так называемое заявление-декларация), которые планирует проверять ГИБДД. В Минэкономики призывают уточнить порядок прохождения «проверки технического состояния» машины: можно ли это делать в ходе традиционного техосмотра, или нужна какая-то новая, отдельная процедура. Указать четкие требования нужно и к испытательным лабораториям, которые будут проверять безопасность конструкции автомобиля и выдавать документы для ГИБДД,— сейчас требования сформулированы таким образом, что ни одна фирма не может их выполнить.

В ГИБДД с оценкой согласились и начали работать над поправками в собственный проект, чтобы вынести его еще раз на обсуждение.