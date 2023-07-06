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6 июл 2023

ГИБДД приобщает всех к культуре

ГИБДД приобщает всех к культуре

Во многих регионах наблюдается интересная тенденция в борьбе с нетрезвыми водителями. Местные власти стараются поощрять различными способами тех, кто «сдает» полиции пьяных шоферов, иногда способы поощрения становятся очень интересными.

Например, в Йошкар-Оле граждане могут получить билеты на концерты, которые проводят муниципальные учреждения культуры. Чтобы получить поощрение, требуется передать максимальный объем информации о предполагаемом нарушителе. При этом звонок в ГИБДД не должен быть анонимным.

В других регионах страны обычно действует финансовое поощрение.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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