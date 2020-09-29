ГИБДД расширит перечень неисправностей, за которые смогут штрафовать инспекторы

ГИБДД России разместила на госпортале правовой информации проект «перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» в новой редакции

В ПДД, таким образом, впервые появляется запрет на несезонное использование автопокрышек, то есть езду с июня по август на зимних шипованных шинах, с декабря по февраль — на летних. По этим основаниям инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей на 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП. Наказание последует и за установку шипованных шин только на одну ось.

Штраф можно будет получить, если на машине не работает омыватель фар или автоматический корректор наклона фар — это стандартное оборудование на современных авто с ксеноновым светом. Нарушением станет считаться и подтекание рабочей жидкости гидроусилителя руля, а также отсутствие противосолнечных козырьков. Но к тонировке появится более либеральное отношение — ветровое и боковые стекла должны будут пропускать не менее 70% света, учитывая, что сейчас этот показатель находится на отметке в 75%