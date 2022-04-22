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22 апр 2022

ГИБДД рассказала о главных причинах ДТП во дворах

ГИБДД рассказала о главных причинах ДТП во дворах

Жилая зона требует от водителя максимальной аккуратности и внимания. Во-первых, есть ограничения скорости, во-вторых, за пешеходами также надо следить. Жаль, что некоторые водители пренебрегают данным правилом

По сообщению ведомства, в первые три месяца 2022 года в Москве на дворовых территориях произошло 124 дорожно-транспортных происшествия. При этом в них погибло четыре человека и сто двадцать получили травмы различной степени тяжести.

Что стало причиной происшествий? Главная причина – водители не пропускают пешеходов, а ведь у последних приоритет движения в жилых зонах. Вторая причина – несоблюдение очередности проезда. Третья - несоблюдение условий, разрешающих движение задним ходом. В Госавтоинспекции рекомендуют водителям снижать скорость, а также быть особенно внимательными при движении по дворовым территориям. Родителям советуют обучить детей правилам безопасного поведения в жилых зонах.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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