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28 апр 2022

ГИБДД рассказала о своем режиме работы в майские праздники

ГИБДД рассказала о своем режиме работы в майские праздники
В выходные дни подразделения столичного ГИБДД будут открыты для приема граждан. К сожалению, работать они будут в ограниченном режиме.
В полном объеме прием граждан будет осуществляться лишь третьего, седьмого и десятого числа. Первого, второго и девятого мая будут работать лишь два подразделения Москвы (остальные закрыты). Первое – МРЭО на улице академика Глушко дом 13 и отделение по экзаменационной работе на улице Твардовского, дом 8, корпус 5. Что касается регистрационных отделов при МФЦ, то они будут работать по графику самих многофункциональных центров – большинство из них работают ежедневно.
 
Ранее в Госавтоинспекции заявили, что водительские права, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут автоматически продлены на три года.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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