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5 апр 2019

ГИБДД снова меняет экзамен

ГИБДД снова меняет экзамен

Если раньше ведомство пыталось внести изменения в  практическую часть водительского экзамена, то теперь в ГИБДД решили взяться и за «теорию»

Согласно сообщению издания «Коммерсант» со ссылкой на источник в ведомстве, экзаменационные билеты будут зависеть от категории, которую хочет получить гражданин. Сейчас билеты универсальные, по новой системе будущий мотоциклист будет отвечать на вопросы, связанные только с управлением двухколесной машиной. Общее число задач планируется расширить. В ГИБДД рассматривают и зарубежный опыт применения балльной системы: чем опаснее ошибка на экзамене, тем больше штрафных баллов начислят.

«Кандидат признается сдавшим экзамен, если набрал минимальную сумму баллов или не превысил максимально допустимого количества ошибок. В некоторых странах кандидат может получить отрицательную оценку не только в случае недобора минимального числа баллов, но и в случае неправильного ответа на один или несколько вопросов, касающихся серьезных нарушений», — пояснил представитель ведомства.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

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