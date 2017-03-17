Сегодня ГИБДД и Общественная палата раскритиковали Минздрав, по их словам, ведомство скрывает информацию о стоящих на учете в профильных диспансерах людей с алкоголизмом, наркоманией и эпилепсией, из-за чего эти люди оказываются за рулем

Пока прокуратура и ГИБДД самостоятельно выявляют водителей с противопоказаниями и лишают их прав, например, этой весной под удар попадет 1200 водителей, а в прошлом ВУ лишилось примерно 450 человек. Помимо этого, в ГИБДД предлагают ввести дополнительные медпроверки водителей после ДТП, если есть подозрения, что полученные травмы не совместимы с вождением.

Представители ГИБДД хотят получить дополнительные права для инспекторов, на основании которых полицейский сможет направлять «подозрительных» водителей на обследование, а так же законодательно ограничить количество медкомиссий. Минздрав уже ужесточал требования к выдаче «водительских» справок, но обязательное посещение невролога и снятие электроэнцефалографии впоследствии для рядовых водителей отменили, оставив ее лишь для «грузовых» категорий ВУ. Однако, нововведения не мешают, например, автошколам, пользоваться нелегальными выездными медкомиссиями, да и водители, по данным директора Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова, справки покупают в каждом третьем случае.

Однако, Минздрав выступает против разглашения диагнозов и личных данных людей, на что ГИБДД возражает, что им просто нужно знать, имеет человек противопоказания или нет. При этом по мнению экспертов даже доступ ГИБДД к базе данных минздрава не решит проблему, т.к. часть граждан наблюдается в частных клиниках, как раз из-за того, что бы в будущем их права не ущемлялись.