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25 ноя 2022

ГИБДД ввела новые коды на номерах

ГИБДД ввела новые коды на номерах

МВД России присвоило коды 80, 81, 84 и 85 госномерам автомобилей из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей

«В документе дополнен перечень цифровых кодов регионов России, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Соответственно – ДНР и ЛНР  получили коды 80 и 81. Для Херсонской и Запорожской областей предназначены обозначения 84 и 85. Отметим, что до официального присоединения автомобилям из ЛНР и ДНР присваивались коды 184 и 185. Они остаются действующими и на сегодняшний день.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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