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16 авг 2021

ГИБДД запустила свои дроны в семнадцати регионах страны

ГИБДД запустила свои дроны в семнадцати регионах страны

С помощью беспилотных летательных аппаратов дорожное ведомство следит за нарушениями водителей, которые касаются дорожной разметки, а именно  выезд на встречную полосу.

Как сообщает ТАСС, беспилотники используются в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, в Забайкаль­ском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве. С помощью летатель­ных аппаратов ГИБДД контролирует опасные участки дорог, на которых нет возможности установить стационарные или мобильные комплексы видеофиксации.

Как работают дроны? Нет, технологий будущего, вроде тотального сканирования и моментального вызова группы реагирования ждать не стоит. Дроны, управляемые операторами, следуют по определенному маршруту, анализируя дорожную обстановку. Если  оператор замечает нарушение, то передается сигнал (вместе с записью) ближайшему посту автоинспекции, который производит задержание нарушителя.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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