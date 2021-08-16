ГИБДД запустила свои дроны в семнадцати регионах страны

С помощью беспилотных летательных аппаратов дорожное ведомство следит за нарушениями водителей, которые касаются дорожной разметки, а именно выезд на встречную полосу.

Как сообщает ТАСС, беспилотники используются в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, в Забайкаль­ском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве. С помощью летатель­ных аппаратов ГИБДД контролирует опасные участки дорог, на которых нет возможности установить стационарные или мобильные комплексы видеофиксации.

Как работают дроны? Нет, технологий будущего, вроде тотального сканирования и моментального вызова группы реагирования ждать не стоит. Дроны, управляемые операторами, следуют по определенному маршруту, анализируя дорожную обстановку. Если оператор замечает нарушение, то передается сигнал (вместе с записью) ближайшему посту автоинспекции, который производит задержание нарушителя.