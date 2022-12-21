Гибриды Polestar стали гореть

Компания Polestar отозвала в США 66 экземпляров гибридного купе Polestar 1 из-за дефекта, который может привести к их возгоранию

Как сообщает Национальный институт безопасности дорожного движения США, неисправность связана с элементами аккумуляторной батареи, а необходимым условием возгорания названа её полная зарядка, которая и приводит к перегреву. Видимо, китайские концерны, которые поставили «Полестару» батареи, направили бракованную партию, где у аккумуляторов был брак с контроллером или системой охлаждения – точную причину экспертам еще предстоит уточнить.

Самое интересное, что владельцам машин с потенциальной угрозой предложено обратиться к дилерам, где программным путем проблему – батареи просто не смогут зарядиться до конца. Новые же аккумуляторы смогут установить лишь летом следующего года – компания испытывает сложности с поставками.