Гироскутеры хотят ограничить Правилами дорожного движения

В Госдуме состоялся круглый стол, посвященный теме ограничения малого электротранспорта. Все самокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса предлагают приравнять к мопедам с последующими изменениями ПДД

По словам инициаторов, регулирование данного сегмента и приведение его к единому стандарту необходимо из-за наездов на пешеходов. В ходе круглого стола присутствующие вспомнили о нескольких случаях столкновений обычных пешеходов с владельцами данных транспортных средств. Причем ДТП эти происшествия назвать нельзя, так как с точки зрения закона в пешеходной зоне столкнулись два пешехода.

Главной идеей круглого стола стала инициатива по приравниванию подобного транспорта к мопедам. В случае, если вдруг данная инициатива будет принята и сможет пройти все необходимые инстанции, владельцы таких транспортных средств должны будут получать права на свои «колеса». Правда, до конца не понятно, как этот момент будет урегулирован в плане образовательных программ для будущих водителей гироскутеров.