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8 фев 2023

Глава Citroen предсказал скорое вымирание кроссоверов

Глава Citroen предсказал скорое вымирание кроссоверов
Главный исполнительный директор Citroёn Винсен Кобе, конечно же, сделал смелое заявление, но в его словах прослеживается и определенная логика.
Свою позицию топ-менеджер обосновал тем, что массовый переход на электромобили, который сейчас происходит, уничтожит кроссоверы как класс – теперь на рынке будут главенствовать совершенно иные форм-факторы. То есть машины будут обладать меньшим весом и габаритами, что положительно скажется на энергопотреблении.
  
К слову, если обратиться в сторону новинок автопрома, то китайские автопроизводители, например, концентрируются на разработке электрических седанов или хэтчбеков. В любом случае можно говорить о том, что в автомобильной отрасли произойдут фундаментальные изменения.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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