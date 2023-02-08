Глава Citroen предсказал скорое вымирание кроссоверов

Главный исполнительный директор Citroёn Винсен Кобе, конечно же, сделал смелое заявление, но в его словах прослеживается и определенная логика.

Свою позицию топ-менеджер обосновал тем, что массовый переход на электромобили, который сейчас происходит, уничтожит кроссоверы как класс – теперь на рынке будут главенствовать совершенно иные форм-факторы. То есть машины будут обладать меньшим весом и габаритами, что положительно скажется на энергопотреблении.

К слову, если обратиться в сторону новинок автопрома, то китайские автопроизводители, например, концентрируются на разработке электрических седанов или хэтчбеков. В любом случае можно говорить о том, что в автомобильной отрасли произойдут фундаментальные изменения.