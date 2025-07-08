Глава Ford предрекает исчезновение половины офисных профессий из-за ИИ

Искусственный интеллект перестает быть абстрактной угрозой и начинает всерьез влиять на мировой рынок труда. Генеральный директор Ford Джим Фарли в рамках выступления на фестивале Aspen Ideas Festival предупредил, что ИИ может заменить до 50% офисных работников

По словам Фарли, внедрение ИИ действительно увеличивает производительность, но делает это неравномерно. Ряд профессий начинает просто исчезать, поскольку их может полностью заменить ИИ. Под угрозой находятся бухгалтеры, офис-менеджеры, кассиры, почтовые работники и представители административного звена. Фарли также сослался на данные недавнего опроса, согласно которому треть американцев теперь предпочла бы профессиональное училище традиционному университетскому образованию. Причина проста: ручной труд и прикладные профессии пока остаются вне зоны досягаемости ИИ, в отличие от офисной работы.

Фарли не единственный топ-менеджер, кто говорит об этом открыто. Генеральный директор Amazon Энди Джасси также признал, что в компании готовы заменить часть персонала ИИ. А глава Salesforce Марк Бениофф сообщил, что от 30 до 50% текущих задач в его корпорации уже выполняются искусственным интеллектом.

Помимо темы занятости, Фарли затронул ещё одну угрозу для американского автопрома. Это усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Он признал, что китайские технологии “намного превосходят” западные аналоги, а общее качество их продукции оставляет сильное впечатление. Такое откровенное признание от руководителя крупнейшей компании из Детройта звучит достаточно показательно, но в то же время предвещает нелегкие времена для американского автопроизводителя.

