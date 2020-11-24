Глава ГИБДД рассказал, как будут снижать смертность на дорогах

Для дальнейшего снижения смертности в ДТП в России будут активнее внедрять разделение транспортных потоков ограждениями, строить пешеходные зоны и переходы, об этом заявил начальник ГИБДД страны Михаил Черников

«Мы понимаем, что инструментарий, который сегодня применяется, он эффективность свою показал. Надо новые методы и формы (внедрять)… Надо разделять транспортные потоки. Ограждения — это очень эффективный метод. Это канализировать походы пешеходов на улице, это создание новых пешеходных переходов, это создание пешеходных зон, которых практически нет, тротуаров», — сказал Черников в интервью «РИА Новости».

Также планируется «направлять» пешеходов при помощи огражденных зон и тротуаров. Плюс к этому больше внимания предполагается уделить освещению дорог в зоне переходов. Черников отметил, что смертность на дорогах при этом напрямую зависит от количества машин. По его словам, во время первой вспышки коронавируса и последующих ограничений смертность снизилась на 20%. По данным ГИБДД, за десять месяцев 2020 года на российских дорогах произошло 13,3 тысячи ДТП, в которых погибли 1585 человек, еще 16 273 получили ранения. За аналогичный период 2019-го зарегистрировано 16,5 тысячи дорожных аварий, в которых погибли 1846 человек, еще 20 495 получили различные травмы.