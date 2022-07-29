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29 июл 2022

Глава ГИБДД заявил, что в будущем машину можно будет регистрировать Онлайн

Глава ГИБДД заявил, что в будущем машину можно будет регистрировать Онлайн
Цифровизация бумажных процессов однозначно упрощает жизнь гражданам. К сожалению, в области регистрации автомобилей до сих пор приходится ходить в соответствующие органы и заниматься оформлением бумаг там. Впрочем, через некоторое время и эту процедуру могут перевести в онлайн.
«На сегодняшний день нами совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами ведется планомерная работа по цифровизации системы обеспечения безопасности дорожного движения. Заключение договора купли-продажи в электронном виде — один из таких шагов. Со временем мы непременно придем к тому, что все процедуры будут проводиться в электронном виде. Но это потребует и новых технологических решений. Например, проведение осмотра автомобиля при регистрации — процедура обязательная», — пояснил Михаил Черников в интервью изданию «Российская газета».
 
С большой долей вероятности ГИБДД по началу разрешить регистрировать онлайн лишь новые машины, для которых техосмотр не требуется.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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