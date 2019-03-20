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20 мар 2019

Глава ЛУКОЙЛа назвал плюсы от продажи алкоголя на АЗС

Глава ЛУКОЙЛа назвал плюсы от продажи алкоголя на АЗС

Глава предприятия считает, что возврат продажи слабоалкогольных напитков на АЗС позволит систематизировать их продажу и сгладить скачки цен на топливо

«Я глубоко убежден, что сегодня возврат слабоалкогольных напитков на АЗС даст возможность нам систематизировать продажу этих напитков через АЗС, потому что, как правило, вокруг каждого автозаправочного комплекса на трассе располагаются автомобили, которые продают некачественный алкоголь»- сообщает  Вагит Алекперов.

Напомним, что с 2011 года продажа алкоголя на АЗС в России запрещена. При этом еще в январе 2017 года в Думу был внесен законопроект, разрешающий продажу некрепкого алкоголя в магазинах при автозаправочных станциях. Срок его рассмотрения в первом чтении еще не определен. В 2018 году Минфин поддержал законопроект при условии, что он будет дополнен положением о запрете выкладки алкогольной продукции в торговых залах АЗС.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, РИА Новости

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