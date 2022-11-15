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15 ноя 2022

Глава НАМИ ушел в отставку?

Глава НАМИ ушел в отставку?

Сергей Гайсин уволился с поста генерального директора Научного автомоторного института (НАМИ). Кто будет преемником

Важное уточнение - официальной информации по кадровым перестановкам нет, а информация об увольнении появилась в одном из Telegram-каналов. Если верить этим данным, то  временно исполняющим обязанности главы НАМИ стал Федор Назаров, работавший до сих пор главным технологом КАМАЗа.

Что касается Гайсина, то причины его увольнения неизвестны. В НАМИ он проработал восемь лет – именно под его руководством было разработано семейство автомобилей Aurus и модульная платформа EМП.

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Drom

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