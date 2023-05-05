Глава Следственного комитета РФ выступает против самокатов

Начнем издалека – недавно сенатор, Андрей Клишас, выступил с идеей запрета на эксплуатацию электрических самокатов в городе. Тема получила широкий резонанс и большое количество сторонников - одним из них стал глава СК РФ, Александр Бастрыкин

В пресс-службе ведомства заявили, что Бастрыкин не раз указывал чиновником на то, что электросамокаты становятся причиной высокого травматизма среди участников дорожного движения- ранее принятые меры не приносят желаемого результата, к тому же учащаются серьезные ДТП с участием пилотов СИМ (средств индивидуальной мобильности).

Собственно, запретить эксплуатацию самокатов в городе просто необходимо, но можно и установить несколько исключений – в парках и закрытых поселках поездки на СИМ могут и разрешить.