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28 фев 2023

Глава Tesla стал самым богатым человеком в мире. Снова

Глава Tesla стал самым богатым человеком в мире. Снова

Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека планеты. В завоевании почетного старуса топ-менеджеру помог рост акций Tesla

Сейчас состояние Илона Маска оценивается в 187,1 миллиарда долларов, хотя ещё в ноябре 2021 года по некоторым оценкам оно составляло около 320 миллиардов . Однако из-за проблем с профсоюзами состояние уменьшилось до вышеуказанных значений. Тем не менее, главе Tesla удалось обогнать президента группы компаний LVMH Бернара Арно, который располагает 185,3 миллиарда долларов.

Что касается роста акций, то за последние два месяца котировки подскочили сразу на семьдесят процентов. Этому поспособствовал активный спрос на машины, в частности в Южной Корее, где маркетологи Tesla провели акции по снижению цен.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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