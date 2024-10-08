Глава Volkswagen предложил снизить пошлины для китайский автопроизводителей, инвестирующих в ЕС

В конце прошлой недели страны Евросоюза проголосовали за введение жестких таможенных тарифов на китайские электрокары. Германия оказалась в числе тех, кто категорически против данной инициативы, опасаясь начала торговой войны с Китаем. В связи с этим, Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме предложил возможность избежать повышенных пошлин для китайских автопроизводителей, которые инвестируют в экономику ЕС

Новые правила должны начать действовать со следующего месяца и предполагают введение пошлин до 45% на все китайские электрокары. По мнению ряда стран, это позволит обеспечить безопасность европейского рынка от китайской экспансии, однако многие местные автопроизводители, в числе которых BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, опасаются последствий такого решения. В частности, Оливер Блюме уверен, что Пекин может ввести ответные санкции, что сильно скажется на крупных европейских автомобильных брендах, которые переживают сейчас не лучшие времена.

По его мнению, если китайская компания имеет завод на территории ЕС и тем самым создает для государств новые рабочие места, то она может претендовать на пониженные пошлины на свою продукцию. Пока такая инициатива не получила ответной реакции от ЕС, но согласно заявлениям Еврокомиссии, остается возможность для нахождения с Китаем альтернативных путей взаимодействия.