Главу Audi осудили и оштрафовали

Суд Мюнхена приговорил бывшего главу Audi Руперта Штадлера по делу о дизельгейте к условному сроку и серьезному денежному штрафу.

Собственно, топ-менеджеру концерна придется заплатить в казну более 1.1 миллиона евро штрафа. Условный срок составляет год и девять месяцев. Немецкие СМИ называют данное решение суда мягким и связывают это с фактом сделки со следствием.

В рамках соглашения Руперт Штадлер признал свою вину в инкриминируемом ему «мошенничестве посредством бездействия» и согласился с тем, что должен был раньше прекратить продажу автомобилей.