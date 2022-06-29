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29 июн 2022

GlobalNCAP сравнил уязвимость машин разных рынков

GlobalNCAP сравнил уязвимость машин разных рынков

Известный факт  - в разных странах существуют свои требования безопасности – где-то они высоки, а где-то наоборот. Вопрос лишь в одном – насколько велика разница?

Собственно это и решили выяснить специалисты GlobalNCAP. Разумеется, исследование проводили практическим путем – краш-тестом. На испытания вывели две машины - Hyundai Accent (самый дешевый автомобиль марки на рынке США) и Hyundai Grand i10 (продается в Мексике, но сборка осуществляется в Индии).

Машины столкнули лоб в лоб, разогнав каждый из них до шестидесяти километров в час. Американский Accent выступил достойно, но у Grand i10 индийской сборки серьезно деформирован кузов, особенно область передней стойки со стороны водителя. Этот автомобиль оснащен двумя фронтальными подушками безопасности — обе они раскрылись, но не смогли защитить от травм водителя и пассажира спереди.

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