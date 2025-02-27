Глобальный автомобильный рынок в 2025 году: умеренный рост на фоне серьезных вызовов

По итогам 2024 года, мировои? рынок легковых автомобилеи? показал скромныи? рост в 2%, достигнув 88,6 млн проданных единиц. Несмотря на позитивную динамику, ситуация на ключевых региональных рынках остается неоднозначнои?

В США в 2024 году автомобильныи? рынок вырос на 2,6% и составил 16 млн единиц. В 2025 году прогнозируется дальнеи?шее увеличение до 16,2 млн, но возможное введение новых торговых пошлин на импортные автомобили способно снизить будущии? объем продаж.

В Китае автопроизводители сталкиваются с серьезнои? конкуренциеи?, что приводит к низкои? прибыли из-за падения маржи. В 2024 году продажи выросли всего на 0,9% до 25,5 млн единиц, а в 2025 году прогнозируется рост до 26,8 млн. Однако кризис в недвижимости и общии? экономическии? спад создают риски для дальнеи?шего роста.

Европеи?скии? рынок остается самым слабым среди крупных регионов. В 2024 году продажи остались на уровне 11,55 млн единиц, а прогноз на 2025 год – лишь 11,6 млн, что значительно ниже докризисных показателеи?. Высокие цены на автомобили, политическая нестабильность в Германии и Франции, а также возможность введения новых пошлин со стороны США создают дополнительные вызовы для отрасли.

Несмотря на то, что эксперты прогнозируют рост мирового рынка на 3,4% (до 91,6 млн единиц), автопроизводителям придется адаптироваться к новым реалиям. Усиление глобальнои? конкуренции, торговые барьеры и необходимость инвестиции? в инновации становятся ключевыми факторами, определяющими будущее автомобильнои? промышленности.