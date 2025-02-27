Автомобильный портал Motorpage
27 фев 2025

Глобальный автомобильный рынок в 2025 году: умеренный рост на фоне серьезных вызовов

Глобальный автомобильный рынок в 2025 году: умеренный рост на фоне серьезных вызовов
Автор фото: ru.freepik.com

По итогам 2024 года, мировои? рынок легковых автомобилеи? показал скромныи? рост в 2%, достигнув 88,6 млн проданных единиц. Несмотря на позитивную динамику, ситуация на ключевых региональных рынках остается неоднозначнои?

В США в 2024 году автомобильныи? рынок вырос на 2,6% и составил 16 млн единиц. В 2025 году прогнозируется дальнеи?шее увеличение до 16,2 млн, но возможное введение новых торговых пошлин на импортные автомобили способно снизить будущии? объем продаж.

В Китае автопроизводители сталкиваются с серьезнои? конкуренциеи?, что приводит к низкои? прибыли из-за падения маржи. В 2024 году продажи выросли всего на 0,9% до 25,5 млн единиц, а в 2025 году прогнозируется рост до 26,8 млн. Однако кризис в недвижимости и общии? экономическии? спад создают риски для дальнеи?шего роста.

Европеи?скии? рынок остается самым слабым среди крупных регионов. В 2024 году продажи остались на уровне 11,55 млн единиц, а прогноз на 2025 год – лишь 11,6 млн, что значительно ниже докризисных показателеи?. Высокие цены на автомобили, политическая нестабильность в Германии и Франции, а также возможность введения новых пошлин со стороны США создают дополнительные вызовы для отрасли.

Несмотря на то, что эксперты прогнозируют рост мирового рынка на 3,4% (до 91,6 млн единиц), автопроизводителям придется адаптироваться к новым реалиям. Усиление глобальнои? конкуренции, торговые барьеры и необходимость инвестиции? в инновации становятся ключевыми факторами, определяющими будущее автомобильнои? промышленности.

При написании новости использовалась информация:
just-auto

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Iskra Cross

АВТОВАЗ готовит к дебюту кросс-версию универсала Lada Iskra

26 февраля 2025

Руководство Нюрбургринга запретило мотоциклы в “туристических” заездах

26 февраля 2025

АвтоВАЗ обозначил условия возможного возвращения Renault в Россию

26 февраля 2025

В Бельгии прошло крупнейшее в мире световое шоу с участием электрокаров Tesla

26 февраля 2025

В России обновят ГОСТ на дорожные знаки: в Москве уберут 55 тысяч указателей

26 февраля 2025
Chery Little Ant

Chery оснастит бюджетные электромобили системой автопилота

25 февраля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) притяжение качества Тест драйв
27 февраля 2025

Jaecoo J8
"Притяжение качества"
Geely Cityray - geely cityray (2024) нечто среднее
Тест драйв
20 февраля 2025

Geely Cityray
"Нечто среднее"
Dongfeng DFSK 500 - dfsk 500 (2024) самый доступный кроссовер?
Тест драйв
13 февраля 2025

Dongfeng DFSK 500
"Самый доступный кроссовер?"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 6 5 2