Глобальному переходу на электрокары предрекли провал

К началу следующего десятилетия ряд развитых стран поставил цель полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания либо значительно сократить их

Впрочем, по мнению европейских СМИ эти планы выглядят, как минимум, наивно. Дело в том, что их реализация может стать практически неосуществима, так как необходимо постоянно внедрять современные технологии.

Взять, к примеру, те же самые аккумуляторы. Они, в большинстве своем, очень дороги, нет, есть и сравнительно недорогие батареи, но они не обеспечивают достаточного запаса хода. К тому же кобальт и никель, используемые энергоносителях, с каждым годом дорожают и становятся дефицитными ископаемыми. Необходимо переходить на литий или кремний, либо использовать твердотельные батареи.