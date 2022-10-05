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5 окт 2022

Глобальному переходу на электрокары предрекли провал

Глобальному переходу на электрокары предрекли провал

К началу следующего десятилетия ряд развитых стран поставил цель полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания либо значительно сократить их

Впрочем, по мнению европейских СМИ эти планы выглядят, как минимум, наивно. Дело в том, что их реализация может стать практически неосуществима, так как необходимо постоянно внедрять современные технологии.

Взять, к примеру, те же самые аккумуляторы.  Они, в большинстве своем, очень дороги, нет, есть и сравнительно недорогие батареи, но они не обеспечивают достаточного запаса хода.  К тому же кобальт и никель, используемые  энергоносителях, с каждым годом дорожают и становятся дефицитными ископаемыми.  Необходимо переходить на литий или кремний, либо использовать твердотельные  батареи.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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