Автомобильный портал Motorpage
17 фев 2020

Глонасс будет «стучать» на водителей с непристёгнутым ремнем безопасности

Глонасс будет «стучать» на водителей с непристёгнутым ремнем безопасности

Пристегивание ремня безопасности в автомобиле можно будет отследить дистанционно через пару лет. Предполагается, что с 2022 года информация об этом в обязательном порядке станет обрабатываться платформой «Автодата»

На данный момент речь не идет об использовании такой информации для выписывания штрафов. «Конечно же, речь идет об обезличенных данных, поэтому штрафных санкций за непристегнутый ремень не последует. Платформа «Автодата» не узнает, кто сидит в машине и кто ее владелец. Будет лишь в общем представление о соблюдении норм безопасности. Задачи создавать «большого брата» или всевидящее око не стоит. Проблема в том, что уже сегодня эти данные собираются автомобильными дилерами, автопроизводителями, нелегальными сервисами технического обслуживания. Судьба их неизвестна. При условии, что платформа уже создается, данные могут начать поступать в ближайшие два-три года», — сказал в интервью ТАСС официальный представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Также «Автодата» займется обработкой сведений о техническом состоянии автомобиля и экологических параметрах и информации навигационного характера. «Автомобильные данные могут быть переданы дистанционно посредством беспроводной интернет-связи или же при подключении автомобиля через порт автодиагностики на станции техобслуживания», — объяснил Федосеев.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Москвичи протестуют против платных парковок

17 февраля 2020
Toyota Prius

Toyota выступает против Греты Тунберг

17 февраля 2020

Немецкий суд ставит палки в колеса Tesla

17 февраля 2020

Что ни день, то платная парковка

17 февраля 2020

День защитника Отечества - парковка бесплатна

17 февраля 2020
Cadillac XT6 2020

Cadillac вывел на рынок две новинки

14 февраля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Zafira - родственные и другие связи opel zafira life Тест драйв
17 февраля 2020

Opel Zafira
"Родственные и другие связи Opel Zafira Life"
Suzuki Jimny - suzuki jimny 2019 второе назначение
Тест драйв
14 февраля 2020

Suzuki Jimny
"Второе назначение"
Skoda Kodiaq, Mazda CX-5 - сравнительный тест. интрижка на стороне: модельная внешность mazda cx-5 2017 ставит под сомнение семейные ценности skoda kodiaq 2017
Сравнительный тест
12 февраля 2020

Skoda Kodiaq, Mazda CX-5
"Интрижка на стороне: модельная внешность Mazda CX-5 ставит под сомнение семейные ценности Skoda Kodiaq"
Lada Vesta - lada vesta sw 2019 вид спереди
Тест драйв
10 февраля 2020

Lada Vesta
"Менять так менять: Lada Vesta обзавелась новой агрегатной связкой"

Написано новостей:

2 5 2 4 0