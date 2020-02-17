Глонасс будет «стучать» на водителей с непристёгнутым ремнем безопасности

Пристегивание ремня безопасности в автомобиле можно будет отследить дистанционно через пару лет. Предполагается, что с 2022 года информация об этом в обязательном порядке станет обрабатываться платформой «Автодата»

На данный момент речь не идет об использовании такой информации для выписывания штрафов. «Конечно же, речь идет об обезличенных данных, поэтому штрафных санкций за непристегнутый ремень не последует. Платформа «Автодата» не узнает, кто сидит в машине и кто ее владелец. Будет лишь в общем представление о соблюдении норм безопасности. Задачи создавать «большого брата» или всевидящее око не стоит. Проблема в том, что уже сегодня эти данные собираются автомобильными дилерами, автопроизводителями, нелегальными сервисами технического обслуживания. Судьба их неизвестна. При условии, что платформа уже создается, данные могут начать поступать в ближайшие два-три года», — сказал в интервью ТАСС официальный представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Также «Автодата» займется обработкой сведений о техническом состоянии автомобиля и экологических параметрах и информации навигационного характера. «Автомобильные данные могут быть переданы дистанционно посредством беспроводной интернет-связи или же при подключении автомобиля через порт автодиагностики на станции техобслуживания», — объяснил Федосеев.